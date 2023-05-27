Мир 27 мая 2023, 16:29 Партийное место Вучича занял Вучечич Сербскую прогрессивную партию возглавил министр обороны Сербии Вучечич Википедия

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Участники Сербской прогрессивной партии приняли предложение покинувшего пост лидера политического объединения страны президента Александра Вучича и избрали новым главой министра обороны Милоша Вучечича. Об этом сообщил сербский новостной сайт B92.

Заседание проходило в закрытом режиме. Но, как выяснили журналисты, с инициативой о выдвижении Вучечича выступил действующий глава государства. Министр обороны поблагодарил президента за выдвижение его кандидатуры и поблагодарил за прекрасное руководство партией.

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«У меня будет одно большое преимущество, что рядом со мной будет такой политик, как Александр Вучич», — заявил новый глава Сербской прогрессивной партии.

Вучечич подчеркнул, что готов к диалогу со всеми политическими деятелями для обмена мнениями и выработки единой позиции по дальнейшей жизни страны.

В частности, он отметил, что планирует обсудить досрочное проведение выборов в парламент для избрания нового кабмина.

«Правительство формируется только на основе большинства в парламенте, а оно появляется только при поддержке граждан на избирательных участках» — заявил Вучечич.

Президент Сербии Александр Вучич покинул пост лидера партии на фоне нового кризиса, который начал разворачиваться в регионе.

В Косове и Метохии после выборов в местные муниципалитеты победили албанские чиновники, что вызвало массовое недовольство сербского населения.

Вучич привел сербскую армию в состояние максимальной боевой готовности и потребовал от НАТО прекратить издевательства над сербами.