Партия Зеленского выдвинула бывшего комика на пост мэра Одессы
Кандидатура Филимонова была предложена во время съезда президентской партии, сообщило «Новое время». При этом «Страна.ua» отмечает, что «Слуга народа» не планирует побеждать в выборах нового главы Одессы. Партия якобы оформила негласный политический союз с действующим мэром Геннадием Трухановым, который и победит на выборах. Секретарем станет представитель президентской партии. Но пока оба кандидата не собирали большинства голосов.
Олег Филимонов является заслуженным и народным артистом Украины. Он был участником команды КВН «Одесские джентльмены». Вел юмористические программы «Джентльмен-шоу» и «Камера смеха».
Местные выборы на Украине стартуют 5 сентября. В начале августа Центральная избирательная комиссия заявила, что голосование не будут проводить на контролируемых Киевом территориях Донецкой и Луганской областей. При этом проведение выборов предусмотрено утвержденной Киевом формулой Штайнмайера. Этот документ входит в Минские соглашения.