Партия Зеленского выдвинула бывшего комика на пост мэра Одессы

Партия президента Украины Владимира Зеленского планирует выдвинуть Олега Филимонова в качестве кандидата на пост мэра Одессы. Раньше он был комиком и играл в КВН.

Кандидатура Филимонова была предложена во время съезда президентской партии, сообщило «Новое время». При этом «Страна.ua» отмечает, что «Слуга народа» не планирует побеждать в выборах нового главы Одессы. Партия якобы оформила негласный политический союз с действующим мэром Геннадием Трухановым, который и победит на выборах. Секретарем станет представитель президентской партии. Но пока оба кандидата не собирали большинства голосов.

Олег Филимонов является заслуженным и народным артистом Украины. Он был участником команды КВН «Одесские джентльмены». Вел юмористические программы «Джентльмен-шоу» и «Камера смеха».

Местные выборы на Украине стартуют 5 сентября. В начале августа Центральная избирательная комиссия заявила, что голосование не будут проводить на контролируемых Киевом территориях Донецкой и Луганской областей. При этом проведение выборов предусмотрено утвержденной Киевом формулой Штайнмайера. Этот документ входит в Минские соглашения.