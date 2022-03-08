Партия Зеленского раскрыла вариант гарантий безопасности

НАТО не примет Украину в альянс в ближайшие 15 лет. Поэтому страна предлагает заключить новый документ, который обеспечит ее полную безопасность. Об этом говорится в заявлении партии президента Украины «Слуга народа», опубликованном на официальном сайте.

Авторы заявления отметили, что новый договор может стать заменой Будапештскому меморандуму и гарантировать конкретные политические, экономические и военные шаги стран-подписантов по безопасности Украины.

«Такими государствами-гарантами могут стать США, Турция, государства — соседи Украины. Россия также должна юридически зафиксировать, что признает украинскую государственность и гарантирует, что не будет угрожать нашему государству», — говорится в сообщении.

Как напомнила газета «Известия», сегодня глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что гарантии безопасности Украины могут стать условием отказа страны от планов попасть в состав НАТО.

Сам Зеленский заявил, что Североатлантический альянс не готов включить в свой состав Украину из-за страха конфронтации с Россией.

Нейтральный статус Украины, а также признание независимости ДНР и ЛНР и российского суверенитета над Крымом были одними из условий России по прекращению специальной операции по демилитаризации Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что военная спецоперация может прекратиться в любой момент, если власти Украины внесут поправки в Конституцию и откажутся от планов на вступление в какие-либо блоки.