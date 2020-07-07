Партия Захара Прилепина призвала присоединить Донбасс референдумом

Партия писателя Захара Прилепина «За правду» опубликовала свою предвыборную программу. В документе политики предложили провести референдум о присоединении к России в ЛНР, ДНР и Приднестровье.

«Мы выступаем за немедленное признание Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и по результатам референдумов включение их в состав России», — сказано в программе партии.

Кроме того, ее авторы предлагают провести голосование в Абхазии и Южной Осетии. По результатам референдумов эти территории хотят включить в состав России на правах субъектов. Еще партия призывает включить в Конституцию пункт, по которому в Россию смогут войти любые территории, где 75% граждан проголосовали за включение в состав страны.

Захар Прилепин участвовал в вооруженных действиях на востоке Украины. В феврале 2020 года он создал политическую партию «За правду».

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР появились в 2014 году, после государственного переворота на Украине. При этом территории продолжают принадлежать стране. Несмотря на все заявления Киева, Россия неоднократно говорила, что не претендует на присоединение Донбасса.