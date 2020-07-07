Партия Захара Прилепина призвала присоединить Донбасс референдумом
«Мы выступаем за немедленное признание Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и по результатам референдумов включение их в состав России», — сказано в программе партии.
Кроме того, ее авторы предлагают провести голосование в Абхазии и Южной Осетии. По результатам референдумов эти территории хотят включить в состав России на правах субъектов. Еще партия призывает включить в Конституцию пункт, по которому в Россию смогут войти любые территории, где 75% граждан проголосовали за включение в состав страны.
Захар Прилепин участвовал в вооруженных действиях на востоке Украины. В феврале 2020 года он создал политическую партию «За правду».
Самопровозглашенные ДНР и ЛНР появились в 2014 году, после государственного переворота на Украине. При этом территории продолжают принадлежать стране. Несмотря на все заявления Киева, Россия неоднократно говорила, что не претендует на присоединение Донбасса.