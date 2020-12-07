Партия власти вышла в лидеры на выборах парламента Венесуэлы

Глава Национального избирательного совета (НИС) Индира Альфонсо в эфире канала Telesur заявила, что коалиция «Великий патриотический полис», которая возглавляется пропрезидентской Единой социалистической партией Венесулы, набрала 67,7% голосов на выборах в парламент.

По ее словам, за коалицию президента отдали более 3,5 миллиона голосов. Второе место занимает оппозиционная коалиция «Демократический альянс». Она набрала около 944 тысяч голосов — 17,95%. Третьей стала коалиция «Альянс объединенная Венесуэла», которую выбрали 220,5 тысячи избирателей. Это составляет 4,19% от всех голосов, пишет ИА НСН. Альфонсо отметила, что явка составила 31%. Порядка 82% бюллетеней уже подсчитали.