Партия власти Казахстана одобрила свое переименование

Депутаты казахстанской партии «Нур Отан» на внеочередном съезде одобрили переименование организации в «Аманат». Об этом сообщил «Интерфакс-Казахстан».

Название «Нур Отан» в переводе на русский язык означает «Свет Родины». Приставка «нур» широко использовалась в период нахождения у власти в партии Нурсултана Назарбаева, который оставил свою должность 28 января.

Слово «Аманат» переводится на русский как «долг, доверие, обязательство».

«„Аманат“ — глубокое понятие, обладающее особым символизмом в истории и культуре нашего народа», — заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Ранее с инициативой переименовать партию выступил спикер нижней палаты парламента Ерлан Кошанов.

Партия «Отан» основана Назарбаевым в 1999 году, позднее к названию добавилась приставка «Нур».

Также в ходе съезда «Нур Отан» в состав политического совета партии вошли глава администрации президента Мурат Нуртлеу, премьер Алихан Смаилов, общественный деятель Максим Рожин и гендиректор нефтехимического завода в Казахстане Камалжан Надыров.

В январе в Казахстане произошли массовые волнения, причиной которых стало повышение розничных цен на сжиженный автомобильный газ. Правоохранительные органы возбудили более трех тысяч уголовных дел.