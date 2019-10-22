  • Партия Трюдо вновь победила на парламентских выборах в Канаде

    22 октября 2019, 09:04

    Алена Макаренко

    Либеральная партия премьер-министра Канады Джастина Трюдо вновь победила на парламентских выборах. Тем не менее сформировать правительство большинства она не сможет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные национальной Избирательной комиссии.
    Партия Трюдо вновь победила на парламентских выборах в Канаде

    Либералы лидируют в 158 из 338 округов, получив 33,2% голосов избирателей.

    Премьер Канады надел бронежилет на встречу со сторонниками

    Подробнее

    В то же время консервативной партии Канады отдали предпочтение в 120 округах (34,3%). Третье место заняла партия «Квебекский блок», за которую свой голос отдали 8,7% избирателей из 32 округов. На четвертой строчке расположилась Новая демократическая партия, которая одержала верх в 24 округах с 15,5% голосов граждан. Следом за ними идет Партия «зеленых» Канады с поддержкой в 6,1% в трех округах.

    А вот Народная партия Канады по итогам выборов осталась в парламенте без единственного мандата, который перешел независимому кандидату.

    Всего в Канаде 338 избирательных округов — по числу мест в Палате общин. Чтобы самостоятельно сформировать правительство большинства, партии-победительнице нужно победить на выборах как минимум в 170 округах. Однако в свете полученных результатов ЦИК в стране сформируют правительство меньшинства.

    В предыдущий раз либералы победили на выборах 2015 года. Тогда они получили 39,5% голосов избирателей в 184 округах. А консерваторы получили поддержку в 99 округах, их поддержали 31,9% граждан. За ними шли Новая демократическая партия (44 округа, 19,7%), «Квебекский блок» (10 округов, 4,7%) и «зеленые» (4,3%).