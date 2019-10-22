Партия Трюдо вновь победила на парламентских выборах в Канаде

Либералы лидируют в 158 из 338 округов, получив 33,2% голосов избирателей.

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В то же время консервативной партии Канады отдали предпочтение в 120 округах (34,3%). Третье место заняла партия «Квебекский блок», за которую свой голос отдали 8,7% избирателей из 32 округов. На четвертой строчке расположилась Новая демократическая партия, которая одержала верх в 24 округах с 15,5% голосов граждан. Следом за ними идет Партия «зеленых» Канады с поддержкой в 6,1% в трех округах.

А вот Народная партия Канады по итогам выборов осталась в парламенте без единственного мандата, который перешел независимому кандидату.

Всего в Канаде 338 избирательных округов — по числу мест в Палате общин. Чтобы самостоятельно сформировать правительство большинства, партии-победительнице нужно победить на выборах как минимум в 170 округах. Однако в свете полученных результатов ЦИК в стране сформируют правительство меньшинства.

В предыдущий раз либералы победили на выборах 2015 года. Тогда они получили 39,5% голосов избирателей в 184 округах. А консерваторы получили поддержку в 99 округах, их поддержали 31,9% граждан. За ними шли Новая демократическая партия (44 округа, 19,7%), «Квебекский блок» (10 округов, 4,7%) и «зеленые» (4,3%).