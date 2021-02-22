Партия сторонников интеграции с Россией появится в Белоруссии

В Белоруссии появится партия «Союз», которая выступает за интеграцию с Россией. Она проведет учредительный съезд 6 марта, сообщил «Ридус».

Издание отметило, что решение о создании партии приняли после заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что партийную систему страны нужно совершенствовать, а также создавать новые партии. Председатель организационного комитета по созданию партии «Союз» Сергей Лущ отметил, что прочную экономическую базу для повышения социального и материального образа жизни белорусов позволит создать только развитие союзных отношений между Россией и Белоруссией.

«Начав работать осенью прошлого года над внесением изменений в новую Конституцию Республики Беларусь, гражданская инициатива „Союз“ осознала необходимость переформатировать экспертную диалоговую площадку в политическую партию союзной направленности, запрос на которую остро ощущался тогда и к настоящему времени только усилился», — отметил он.

Лущ уточнил, что на призыв формирующейся партии откликнулись множество белорусов, как и предполагалось. Они сразу же включились в общее дело по созданию «Союза». Сейчас кропотливая работа подошла к концу. Осталось провести учредительный съезд — и новая партия будет готова приступить к политической работе.

Политический аналитик Алексей Дзермант рассказал изданию, что на «фоне более тесного сближения Белоруссии и России произошла активизация просоюзного гражданского общества», а также возросла политическая активность.