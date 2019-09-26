Члены правящего альянса в парламенте Молдавии, сформированного Партией социалистов (ПСРМ) и блоком ACUM, сохранят свои места до конца срока полномочий законодательного органа. Так считают 32% граждан республики. 18% респондентов дают этой коалиции год. При этом 13% отводят парламентариям не больше шести месяцев, а 9%, наоборот, - до двух лет. Четверть опрошенных отказалась отвечать.

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За социалистов голоса готовы отдать 36,1% граждан, а партия «Действие и солидарность» (ПДС) во главе с Майей Санду смогла бы набрать 20,7%. Демократической партии Молдавии победу пророчат 9,4% граждан. Партия «Платформа Достоинство и правда», которая числится в нынешней коалиции, не смогла бы преодолеть порог — у нее 3,5% голосов. Помимо нее места в законодательном органе не получили бы и представители Партии коммунистов и партии «Шор».

Социологи проводили опрос с 7 по 22 сентября среди 1500 респондентов, отметила «Парламентская газета».