  • Партия социалистов в Молдавии победит на выборах в парламент — соцопрос

    26 сентября 2019, 18:59

    Алена Макаренко

    Социологи опросили граждан Молдавии и узнали, за кого бы они проголосовали на парламентских выборах, если бы они прошли в ближайшее воскресенье. Итоги опроса, который провела компания «Imas», опубликовал местный новостной портал Noi.md.
    Партия социалистов в Молдавии победит на выборах в парламент — соцопрос

    Члены правящего альянса в парламенте Молдавии, сформированного Партией социалистов (ПСРМ) и блоком ACUM, сохранят свои места до конца срока полномочий законодательного органа. Так считают 32% граждан республики. 18% респондентов дают этой коалиции год. При этом 13% отводят парламентариям не больше шести месяцев, а 9%, наоборот, - до двух лет. Четверть опрошенных отказалась отвечать.

    Способности Додона влиять на политику правительства Молдавии поставили под сомнение

    Подробнее

    За социалистов голоса готовы отдать 36,1% граждан, а партия «Действие и солидарность» (ПДС) во главе с Майей Санду смогла бы набрать 20,7%. Демократической партии Молдавии победу пророчат 9,4% граждан. Партия «Платформа Достоинство и правда», которая числится в нынешней коалиции, не смогла бы преодолеть порог — у нее 3,5% голосов. Помимо нее места в законодательном органе не получили бы и представители Партии коммунистов и партии «Шор».

    Социологи проводили опрос с 7 по 22 сентября среди 1500 респондентов, отметила «Парламентская газета».