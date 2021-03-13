Партия «Слуга народа» рассказала о втором президентском сроке Зеленского

Партия «Слуга народа» станет просить действующего президента Украины Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок. Об этом сообщил глава ее парламентской фракции Давид Арахамия.

Так он ответил на вопрос журналистов на пресс-конференции после съезда партии «Слуга народа». Представители СМИ поинтересовались, знает ли Арахамия о планах Зеленского принять участие в новых выборах главы страны. Такой же вопрос задали главе партии Александру Корниенко — он уточнил, Что на него сможет ответить только сам Владимир Зеленский.

«Все остальное мы можем догадываться и допускать. Поэтому, я думаю, придет время, и он всей Украине даст ответ», — процитировало РИА «Новости» его слова.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что ряды «Слуги народа» постепенно очищаются от «засланных казачков и случайных людей». Он отметил, что партии приходится работать в сложных условиях, потому что ей противостоит «старая система», а также судьи, чиновники, олигархи и подконтрольные им СМИ.

Ura.ru отметило, что президент подчеркнул, что ключевым вопросом для «Слуга народа» было и остается выполнение предвыборных обещаний. Речь идет про борьбу с коррупцией, земельную реформу, судебную реформу и другие важные темы. Он подчеркнул, что будет бороться с крупным бизнесом, который присвоил себе государственные ресурсы.