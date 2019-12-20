Партия «Слуга народа» потеряла голоса украинцев

В результате опроса, проведенного киевским Центром социальных и маркетинговых исследований «Социс» выяснилось, что партия «Слуга народа» потеряла 8,1 процентных пункта, и ее рейтинг составляет 35,9%. Но она по-прежнему возглавляет список политических сил страны.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на результаты опроса центра, уровень поддержки правящей партии начал резко уменьшаться за последний месяц.

«За последний месяц произошли определенные изменения в электоральных симпатиях к политическим партиям. Наблюдается значительное снижение рейтинга у партии власти „Слуга народа“ — на 8,1 процентных пункта по сравнению с опросом в конце октября. Сейчас он составляет 35,9% против 44% месяцем ранее», — цитирует агентство отчет «Социса».

Второе место в рейтинге заняла партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность». Ее уровень поддержки составляет 11,1%. Незначительно укрепили свои позиции партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Батькивщина».

Опрос проводился 20–30 ноября среди двух тысяч респондентов по всей Украине.

В конце ноября депутат партии «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк предложила «несколько приглушить» свободу слова на Украине.