Партия «Слуга народа» потеряла голоса украинцев
Как сообщил ТАСС со ссылкой на результаты опроса центра, уровень поддержки правящей партии начал резко уменьшаться за последний месяц.
«За последний месяц произошли определенные изменения в электоральных симпатиях к политическим партиям. Наблюдается значительное снижение рейтинга у партии власти „Слуга народа“ — на 8,1 процентных пункта по сравнению с опросом в конце октября. Сейчас он составляет 35,9% против 44% месяцем ранее», — цитирует агентство отчет «Социса».
Второе место в рейтинге заняла партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность». Ее уровень поддержки составляет 11,1%. Незначительно укрепили свои позиции партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Батькивщина».
Опрос проводился 20–30 ноября среди двух тысяч респондентов по всей Украине.
В конце ноября депутат партии «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк предложила «несколько приглушить» свободу слова на Украине.