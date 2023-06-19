Мир 19 июня 2023, 17:08 Партия «Шор» продолжит работу после запрета Конституционным судом Молдавии Молдавский политик Илан Шор пообещал ответ на запрет своей партии Конституционных судом РИА «Новости»

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Вердикт Конституционного суда Молдавии о запрете политической партии «Шор» не скажется на работе политического объединения. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил лидер и основатель партии Илан Шор.

Он подчеркнул, что сейчас проводит консультации с юристами и представит ответ в ближайшие 48 часов.

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«Мы не собираемся подчиняться решению [Конституционного суда] и будем продолжать свою деятельность, как социальную, так и политическую», — заявил Шор.

Он добавил, что сейчас консультируется со специалистами по праву, включая бывших членов Конституционного суда и представить решение в ближайшие 48 часов. Политик добавил, что партия «Шор» продолжит участвовать в выборах всех уровней.

Конституционный суд Молдавии поддержал запрос правительства республики о запрете деятельности партии «Шор». Вердикт позволит кабмину провести через парламент решение о полном запрете партии, а министерству юстиции создать комиссию по ликвидации объединения.