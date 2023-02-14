Мир 14 февраля 2023, 00:41 Партия Шольца потерпела крах на парламентских выборах в Берлине Партия Шольца проиграла на выборах в Берлине впервые с 1999 года РИА «Новости»

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Представители Социал-демократической партии Германии (СДПГ) уступили первенство Христианско-демократическому союзу (ХДС) на региональных выборах в Берлине впервые с 1999 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По предварительным данным, Социал-демократическая партия Германии набрала 18,4% голосов, продемонстрировав в худший в своей истории результат.

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Христианско-демократический союз впервые за 20 лет сумел заручиться поддержкой почти 28% граждан. Представителей этой политсилы займут 28,2% мест в немецком парламенте. Лидер списка партии Кай Вегнер назвал итоги прошедших выборов «феноменальными».

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Если мэр СДПГ Франциска Гиффай не сможет удержаться у власти, ее заменит главный берлинский депутат Беттина Яраш.

Ранее Социал-демократическая партия Германии заявила о готовности пересмотреть внешнюю политику по отношению к России. В документе «Социал-демократические ответы на меняющийся мир» говорится, что ФРГ слишком долго полагалась на совместное будущее с российской стороной.