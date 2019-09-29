Партия Себастьяна Курца победила на выборах в Австрии

Курц надеется вернуть себе пост канцлера Австрии Подробнее

«Мы будем вести переговоры со всеми партиями, которые представлены в парламенте. Мы постараемся добиться уважительного сотрудничества от всех партий, чтобы работать во благо Австрии», — сказал Курц.

Австрийская народная партия (АНП) лидирует на досрочных выборах в Национальный совет — нижнюю палату парламента.

По последним данным, АНП набирает 37% голосов. Далее идет Социал-демократическая партия Австрии с 22%, ультраправая Австрийская партия свободы получает 16%, «Зеленые» — 14%, партия «Новая Австрия» — около 8%. Остальные политические силы не преодолели четырехпроцентный барьер. Окончательные результаты выборов будут обнародованы 3 октября.

33-летний Курц был самым молодым федеральным канцлером Австрии. Он ушел в отставку после вынесенного парламентом вотума недоверия.

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Причиной голосования о доверии к кабинету стала публикация записи переговоров вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе с девушкой, которая фигурировала в СМИ как «племянница российского олигарха». Политик предлагал ей помощь в покупке австрийских СМИ в обмен на финансирование Австрийской партии свободы, лидером которой он является.

Позднее выяснилось, что «племянница олигарха» была студенткой, нанятой для записи компромата.

С июня 2019 года временным канцлером Австрии является Бригитте Бирляйн. Она стала первой женщиной во главе австрийского правительства.