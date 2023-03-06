Мир 06 марта 2023, 02:21 Партия премьера Каллас победила на парламентских выборах в Эстонии Реформистская партия премьера Каллас победила на парламентских выборах в Эстонии РИА «Новости»

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Реформистская партия под руководством премьера Каи Каллас одержала победу на парламентских выборах в Эстонии. Результатами голосования поделилась республиканская избирательная комиссия, сообщило РИА «Новости».

«Реформистская партия набирает 31,5% голосов на выборах в парламент Эстонии, что гарантирует ей получение 37 мест в парламенте», — говорится в сообщении.

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Консервативная народная партия набрала 16% и получила 17 мандатов. На третьем месте оказалась Центристская партия с 14,8% голосов, у нее будет 16 мандатов в парламенте.

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Премьер-министр Кая Каллас набрала самое большое количество голосов — за нее проголосовали 31 255 избирателей. Это стало рекордом на парламентских выборах в Эстонии.

Выборы в парламент Эстонии состоялись 5 марта. По всей стране работали 405 избирательных участков. На 101 место в парламенте претендовали 968 кандидатов. За парламентские мандаты боролись десять независимых кандидатов и девять партий.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что поставки дополнительного вооружения на Украину станут «путем к миру». Она также призвала снизить потолок цен на российскую нефть.