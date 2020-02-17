Партия Порошенко потребовала от Зеленского ответа по поездке в Москву на парад Победы

Партия бывшего украинского президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала, чтобы Владимир Зеленский публично ответил, поедет ли он в Москву на парад Победы.

До этого украинский депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович предложил сформировать в Верховной Раде делегацию для участия в праздновании Победы 9 мая в Москве.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что мероприятие посетят лидеры 17 стран.

Ранее сообщалось, что некоторые депутаты собираются посетить парад 9-го мая. В частности, Юрий Бойко поддержал предложение своего коллеги Вадима Рабиновича отправить группу парламентариев в российскую столицу на празднование 75-летия Победы. Также известно, что к ним присоединятся и несколько американских ветеранов Второй мировой.