Партия Порошенко потребовала лишить Зеленского резиденции президента

Президент Украины Владимир Зеленский должен переселиться из государственной резиденции в собственную квартиру, как его герой из сериала «Слуга народа» Василий Голобородько. Такое заявление опубликовала партия бывшего украинского лидера Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Политическое объединение напомнило, что среди имущества действующего президента Украины есть дом в Италии и семь квартир в разных странах мира. От апартаментов в центре Киева до Офиса президента Украины можно дойти пешком.

«Надо иметь большие проблемы с совестью, чтобы будучи миллионером и обладателем целого ряда недвижимости в Украине и за рубежом, доить государственный бюджет для того, чтобы обеспечить себе люксовое размещение в государственной резиденции», — говорится в сообщении.

Как сообщила «Газета.ru», по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины Зеленский потребовал провести аудит земель в элитных поселках Конча-Заспа и Пуща-Водица на окраинах Киева. Он заявил, что эта земля досталась за копейки чиновникам, которые работали во времена Януковича и Порошенко.