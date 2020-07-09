Партия Порошенко назвала фейком запись «переговоров с Путиным»

Запись с разговором двух человек, чьи голоса похожи на Путина и Порошенко, представил на своей пресс-конференции депутат Верховной рады Андрей Деркач. Участники беседы тепло и вежливо обсудили Минские переговоры, а также поздравили друг друга с 1 мая. По словам депутата, запись была сделана в конце апреля 2016 года.

На этой же пресс-конференции депутат представил очередную запись переговоров Порошенко с Байденом. На этот раз собеседники обсуждали диверсии в Крыму.

Андрей Деркач уже два раза открыто оглашал данные телефонных переговоров, которые он якобы записал во время телефонных бесед бывшего украинского президента и американского политика. Депутат настаивал, что эти записи говорят о коррупции и государственной измене Порошенко.

Неизвестно, насколько эти записи реальны, но Государственное бюро расследований Украины начало доследственную проверку из-за возможной прослушки. В частности, там отметили, что незаконное использование шпионских средств могло нанести вред украинским интересам. На допрос по делу Порошенко не явился.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все переговоры лидеров государств проходят по защищенной линии связи. Прокомментировать сообщения украинских СМИ о записи переговоров Путина и Порошенко он отказался. При этом когда он узнал, что есть только выдержки из этой беседы, просто рассмеялся.