Мир 03 апреля 2023, 09:28 Партия-победитель на выборах в Финляндии анонсировала обновление правительства Лидер оппозиции Финляндии Орпо заявил о начале переговоров по созыву нового правительства Скриншот с видео / youtube

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Национальная коалиционная партия одержала победу на парламентских выборах и подготовилась к переговорам о созыве нового правительства Финляндии. Ей предстоит за несколько лет навести порядок в стране, заявил лидер партии, бывший глава МВД и министр финансов Петтери Орпо. Его процитировал «Интерфакс».

«Пришла большая победа. С таким результатом Консервативная партия начнет вести переговоры о формировании нового правительства», — сказал он.

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Петтери Орпо заявил, что избиратели рассчитывают на консерваторов. Их задача — в ближайшие несколько лет привести Финляндию в порядок.

Парламентские выборы прошли 2 апреля с явкой 71,9%. По предварительным подсчетам, НКП набрала 20,8% голосов и сможет претендовать на 48 мандатов из 200. Второе место заняла оппозиционная партия «Истинные финны» с 20,2% голосов, третье — Социал-демократическая партия, набравшая 19,8%. Председателя парламента назначат 12 апреля, а затем пройдут переговоры о создании правящей коалиции и созыве нового правительства.

Социал-демократы во главе с действующим премьер-министром Финляндии Санной Марин признали поражение. Она поздравила соперников и сказала, что СДП тоже показала хороший результат.