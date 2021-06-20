Партия Пашиняна лидирует по итогам электронного голосования

Партия исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» вышла в лидеры по итогам электронного голосования на досрочных выборах в парламент. С таким заявлением выступил глава ЦИК Тигран Мукучян.

«Электронное голосование состоялось 11–13 июня. В нем приняли участие 500 человек из 650 избирателей. За партию „Гражданский договор“ проголосовали 163 человека, за блок „Армения“ — 135», — привел «Интерфакс» слова Мукучяна, сказанные им на брифинге в воскресенье.

В электронном голосовании участвовали армянские дипломаты, военные, представители в международных организациях.

Досрочные парламентские выборы в Армении состоялись в воскресенье, проголосовали, по предварительным данным, 49,4% избирателей. На выборах нет порога явки. Голосование проводится только на территории Армении. Для партийных блоков проходной барьер — 7%, для партий — 5%.

Согласно первым данным ЦИК, «Гражданский договор» лидирует на выборах, набирая 58% голосов, «Армения» — 22%, уточнило РИА «Новости».

Первые итоги выборов поступят после 23:00 по московскому времени.

Голосование на внеочередных выборах в парламент в стране уже завершено. Все избирательные участки в Армении закрылись. В выборах приняли участие 21 партия и четыре избирательных блока. Главными конкурентами на выборах социологи назвали партию действующего премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» и блок «Армения» во главе с бывшим президентом Робертом Кочаряном.