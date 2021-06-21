Партия Пашиняна одержала победу на парламентских выборах в Армении

Партия «Гражданский договор» исполняющего обязанности премьера Армении Никола Пашиняна набирает больше всех голосов на парламентских выборах. Об этом свидетельствуют последние данные со всех 2008 избирательных участков страны.

По данным ЦИК, партия получила 53,92% голосов, блок «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна — 21,04%. Об этом написало РИА «Новости».

Третье место — у блока «Честь имею» экс-президента Армении Сержа Саргсяна ( 5,23%). Для прохождения в парламент нужно было преодолеть барьер в 7%. Партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна получила 3,96% голосов. Проходной барьер для этой партии — 5 %.

При этом ТАСС написал, что партии «Гражданский договор» не хватило 0,08%, чтобы единолично формировать правительство. Тем не менее Пашинян уже поздравил армян с победой своей партии.

«Произошло то, что и предполагалось — гражданин Армении обязательно победит, и мы победили. Благодарю всех граждан Армении, которые прошли через эти тяжелые испытания и мы вновь нашли друг друга как единое целое, и теперь восстановим национальное единство», — сказал и. о. премьера в трансляции, которая велась в Facebook.

Парламентские выборы состоялись в Армении 20 июня. В них участвовали четыре блока и 21 партия.