Партия «Нур Отан» победила на выборах в Казахстане

Партия «Нур-Отан», лидером которой является экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, одержала победу на парламентских выборах. Итоги подвел заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Константин Петров.

«Партия «Нур-Отан — 71,09%», — сказал Петров. Его процитировало РИА «Новости».

По данным ЦИК, семипроцентный барьер преодолели партия «Ак жол» (10,95%) и «Народная партия Казахстана», набравшая 9,1% голосов. Партии «Ауыл» и «Адал» не прошли в парламент, поскольку набрали 5,29% и 3,57% голосов избирателей.

Парламентские выборы в Казахстане прошли 10 января. Кроме депутатов нижней палаты парламента люди выбирали и местных представительных органов власти.

Евросоюз отметил «эффективную организацию» избирательного процесса в стране, но «указал на невыполнение давних рекомендаций Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ».

«Согласно предварительным выводам БДИПЧ ОБСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ, правовая база в Казахстане еще не способствует проведению выборов в соответствии с международными стандартами», — отмечается в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС). Его процитировал «Интерфакс».

Руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Кристиан Вигенин заявил, что законодательство Казахстана нуждается в дальнейшем реформировании. Об этом написал ТАСС.