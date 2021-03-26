Партия Нетаньяху одержала победу на парламентских выборах в Израиле

Партия «Ликуд» премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху одержала победу на парламентских выборах в Израиле во вторник, 23 марта. Пока у него нет правительственной коалиции, рассказала радиостанция Kan.

Согласно предварительной информации, партия получает в парламенте примерно 30 мест из 120. В целом отметку в 3,25% преодолели 12 политических сил. Второе место заняла партия «Еш Атид» лидера израильской оппозиции Яира Лапида. Уточняется, что она может рассчитывать на 18 депутатских мандатов.

По данным СМИ, если соперники Нетаньяху образуют блок, то им удастся взять под свой контроль около 60 мест в парламенте. Официально результаты подсчета голосов будут известны в конце этой недели.