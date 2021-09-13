Партия Медведчука назвала глупостью идею отказа Украины от кириллицы

Предложение секретаря СНБО Украины Алексея Данилова отказаться от использования кириллицы и перейти на латинский алфавит раскритиковали в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». В официальном заявлении на сайте политического объединения указали, что это еще больше разорвет культурные связи между Россией и Украиной и полностью уничтожит национальную литературу.

В партии напомнили, что действующие власти уже проявили свою «заботу» о развитии украинского языка, когда ввели экзамен для всех чиновников. Все обернулось небывалыми скандалами.

«Теперь есть все основания предполагать, что чиновников заставят снова доказывать свою профпригодность — сдавать очередные экзамены на умение писать по-украински латиницей. Это будет очередная коррупционная кормушка для тех, кто у власти, и очередной пример имитации ими бурной деятельности», — говорится в сообщении.

В заявлении партии отметили, что единственная цель, которую преследует подобная инициатива, — это увеличение дистанции между украинцами и россиянами теперь уже в области культуры. Результатом станет полное уничтожение украинской литературы, потому что качественно перевести на латиницу произведения Тараса Шевченко и Ивана Франко невозможно. Кроме того непонятно, где брать на это деньги.

«Когда слышишь об очередном проекте господина Данилова, никак не связанном с государственной безопасностью, поневоле вспоминаются слова классика. Лучше Михаила Булгакова о людях, которые позволяют себе „давать советы космического масштаба и космической же глупости“, не скажешь», — отметили в партии.

Там напомнили, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» всегда выступала за сохранение прав русскоговорящих жителей Украины и никогда не была противником украинского языка. Но сейчас власть намерена полностью уничтожить национальный язык страны.

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что стране необходимо отказаться от кириллицы и перейти на латинский алфавит, а английский язык сделать вторым государственным, который должны знать все жители Украины.