Партия «Исламское общество Афганистана» заявила об усугублении кризиса из-за нового состава правительства

Партия «Исламское общество Афганистана» заявила, что новый состав правительства усугубит кризис в стране. Политики заявили о монополизации власти.

Ранее «Талибан»* объявил состав нового правительства, куда вошли в основном пуштуны. Об этом они заявили на своей официальной странице в Facebook.

«Мы уверены, что проводимая „Талибаном“* политика по монополизации власти не только не позволит достигнуть долговечного мира и стабильности в Афганистане, но усугубит кризис и приведет страну к более опасным последствиям, которые уже не сможет никто разрешить», — написал в декларации один из лидеров ИОА Салахуддина Раббани.

Он уверен, что для разрешения образовавшегося кризиса в стране необходимо действие всех политических сил, а в стране должна быть инклюзивная демократия. Также присутствие различных политических и социальных фракций обеспечат защиту фундаментальных прав.

Представители партии выразили надежду, что международное сообщество не будут торопиться с признанием власти и этнической структуры Афганистана.

* «Талибан» — террористические организации, запрещены в России.