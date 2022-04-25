Партия «Движение Свобода» победила на парламентских выборах в Словении

Левоцентристская оппозиционная партия «Движение Свобода» одержала победу на парламентских выборах в Словении. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные государственной избирательной комиссии после подсчета 99,68% голосов.

Согласно подсчетам, партия «Движение Свобода» получила 34,54% голосов избирателей. На втором месте оказалась Словенская демократическая партия во главе с премьер-министром страны Янезом Яншей — 23,53%. Замыкает тройку лидеров «Новая Словения — Христианские демократы» с результатом 6,85%.

Более 4% голосов избирателей также набрали «Социальные демократы» (6,65%) и «Левые» (4,38%). Они также проходят в парламент.

Явка на выборах составила 69,71%. Участки до работали в воскресенье, 24 апреля, с 07:00 до 19:00 по местному времени.

Партия «Движение Свобода» была создана в начале 2022 года. Лидер партии — Роберт Голоб, бывший бизнесмен с американским образованием. Партия выступает за переход к зеленой энергетике и устойчивое демократическое развитие страны.