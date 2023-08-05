05 августа 2023, 19:22
Партия бывшего премьера Пакистана призвала население к протестам
Dawn: партия экс-премьера Пакистана Хана призвала к мирным протестам по всей стране
Партия «Техрик-и-Инсаф», главой которой является бывший премьер Пакистана Имран Хан, призвала население к мирным протестам по всей стране после вынесения приговора ее лидеру по делу о мошенничестве. Об этом сообщило издание Dawn.
«Партия „Техрик-и-Инсаф“ призвала население Пакистана к мирным протестам по всей стране в соответствии с Конституцией и законами», — говорится в сообщении.
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Кроме того, однопартийцы Хана обратились в Верховный суд с ходатайством отказаться от продолжения рассмотрения дела политика.
Суд в Исламабаде в субботу приговорил Хана к трем годам тюрьмы по делу о мошенничестве с ценностями из государственной сокровищницы. Политика задержали в его доме в Лахоре сразу после вынесения вердикта суда.
Избирательная комиссия Пакистана в октябре 2022 года лишила Хана права на избрание в региональные и федеральные законодательные органы сроком в пять лет. Его признали виновным в сокрытии информации о полученных им лично подарках и продаже 52 ценностей из сокровищницы.
Суд
Пакистан
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