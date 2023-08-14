Мир 14 августа 2023, 03:44 Партия бельгийских танков Leopard приедет на Украину «с сюрпризом» Forbes: танки Leopard для Украины имеют проблему с системой управления огнем Unsplash

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Украину предупредили, что предназначенные для нее бельгийские танки Leopard 1A5BE имеют проблему с системой управления огнем (СУО). О нюансах поставляемой тяжелой техники написал обозреватель американского издания Forbes Дэвид Экс.

Танки этой модификации снабжены системой управления огнем бельгийской разработки, которая более точная по сравнению со стандартной немецкой. Системы SABCA требуют особого ухода и технического обслуживания, и их количество ограничено, написал обозреватель.

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«Уже есть признаки, что необычные системы SABCA на тех 50 танках Leopard 1A5BE, что Rheinmetall приобрела у OIP Land Systems (бельгийской компании — прим. ред.), находятся в плохом состоянии», — отметил Экс.

Из 50 приобретенных Rheinmetall танков на Украину отправят 30, остальные планируют разобрать на запчасти для ремонта. Обозреватель счел, что эти 20 танков решили разобрать именно из-за систем управления огнем.

Журналист отметил, что проблемы с СУО не самая большая для ВСУ. Тонкая броня танка, всего 70 миллиметров, не сможет обеспечить защиту от российских орудий.