Партия «Альянс патриотов Грузии» попросила помощи у Путина

Лидеры партии «Альянс патриотов Грузии» написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину. Они попросили лидера страны помочь наладить грузино-российские отношения.

Текст обращения опубликовала в Facebook лидер партии Ирма Инашвили. Письмо подписали 42 человека, в число которых вошли бывшие депутаты грузинского парламента и отставные офицеры Вооруженных сил страны. Авторы обращения выразили надежду, что Путин сможет помочь возобновить сотрудничество между Россией и Грузией.

«Ваше содействие крайне необходимо также в деле организации совместных медиа, культурных и социальных проектов, что в целом будет способствовать пониманию того, что единственным правильным путем является построение по-настоящему открытых и добрых двусторонних отношений на основе реального учета интересов сторон», — заявили лидеры партии.

В письме подчеркнули, что сторонники оппозиции провели опрос среди жителей страны. Исследование показало, что большинство населения хочет нормальных отношений с Россией. После опроса партия столкнулась с информационным давлением. При этом авторы текста отметили, что никто не стал оспаривать результаты исследования.

Сейчас между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Ситуация обострилась летом 2019 года, когда российский делегат Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии на сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).