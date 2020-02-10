Партия Алиева стала лидером на парламентских выборах в Азербайджане

Правящая партия «Новый Азербайджан» под руководством президента страны Ильхама Алиева остается лидером в парламенте. Таковы предварительные результаты выборов в Милли меджлис.

После обработки 87% протоколов «Новый Азербайджан» получает 69 мест в парламенте. Об этом сообщил телеканал «МИР 24». Три кресла займет партия «Единый Азербайджан», еще по одному — у Партии демократических реформ, Партии великого созидания, Народного фронта целостного Азербайджана и у Демократической партии. Независимые депутаты получат 41 мандат.

Внеочередные выборы в парламент Азербайджана назначил Ильхам Алиев после его самороспуска в конце прошлого года. Всего в нем 125 мест. На них претендовали 1314 кандидатов. Среди них 1057 — самовыдвиженцы, 246 — от политических партий, еще 11 выдвинули инициативные группы избирателей. Об этом написал ТАСС. Депутаты избираются на пять лет.

За выборами следят 883 наблюдателя из 59 международных организаций. Самая многочисленная группа (380 человек) — представители Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Миссия СНГ отправила в Азербайджан 252 экспертов, Парламентская ассамблея Совета Европы — 25. Еще более 77 тысяч человек — местные наблюдатели.