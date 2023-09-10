Мир 10 сентября 2023, 21:01 Партия АдГ заявила о нежелании немцев жить в Евросоюзе Лидер АдГ Вайдель: немцы не хотят жить в ЕС из-за несоответствия времени РИА «Новости»

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Лидер парламентской фракции партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что немцы больше не хотят жить в Евросоюзе, так как он в нынешнем виде не соответствует времени. Сопредседатель АдГ дала интервью телеканалу ARD.

«Жители этой страны, и это подтверждает также демоскопия, больше не хотят иметь такой ЕС. Это конструкция, которая совершенно не соответствует времени», — отметила Вайдель.

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Вместо нынешнего ЕС необходимо создать «европейское экономическое сообщество», считает лидер партии. Она отметила, что хотела бы способствовать развитию Европы, где это имеет смысл. Вайдель заявила, что на протяжении десятилетий ЕС не оправдывал ожиданий в области безопасности, обороны, единого внутреннего рынка и общей политике безопасности.

Уровень поддержки немецкого правительства достиг минимальной отметки со времен выборов 2021 года. Самой популярным остается блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), партия «Альтернатива для Германии» на втором месте.