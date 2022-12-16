Мир 16 декабря 2022, 15:13 Паромы между Сочи и Турцией начнут курсировать в 2023 году

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Руководитель «Морпорта Сочи» Юрий Владимиров в разговоре с ТАСС сообщил о начале паромного сообщения между Сочи и Турцией в следующем году.

По его словам, речь идет о переправе автомобилей, а также микро- и туристических автобусов, написал сайт «Аргументы и факты».

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«Это направление востребовано, оно пошло сейчас в работу. В 2023 году мы, я думаю, это сделаем», — добавил Владимиров.

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