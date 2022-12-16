16 декабря 2022, 15:13
Паромы между Сочи и Турцией начнут курсировать в 2023 году
Руководитель «Морпорта Сочи» Юрий Владимиров в разговоре с ТАСС сообщил о начале паромного сообщения между Сочи и Турцией в следующем году.
По его словам, речь идет о переправе автомобилей, а также микро- и туристических автобусов, написал сайт «Аргументы и факты».
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«Это направление востребовано, оно пошло сейчас в работу. В 2023 году мы, я думаю, это сделаем», — добавил Владимиров.
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Турция
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