Мир 24 августа 2023, 21:21 Паромную переправу между Херсонщиной и Турцией предложили возобновить Сальдо предложил Путину возобновить торговый путь из Херсонской области в Турцию unsplash.com

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо предложил президенту России Владимиру Путину возобновить паромную переправу между регионом и Турцией. Он озвучил такую инициативу на встрече с главой государства.

Перевозки по торговому пути из Скадовского порта через Черном море до Зонгулдака и до Стамбула осуществлялись в 2007 году. В связи с прекращением зерновой сделки Сальдо предложил возобновить паромную переправу.

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«Паромная переправа работала, и более 1,2 тысячи судозаходов иностранных было», — напомнил врио главы Херсонщины.

Он уточнил, что прямой путь до Зонгулдака, который является городом-побратимом Херсона, составляет 295 миль. Сама переправа будет занимать около 20 часов. Сальдо предложил Путину обсудить этот вопрос с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, на что глава государства ответил положительно.

Генсек ООН Антониу Гутерриш ранее отметил вовлеченность организации в работу над устранением препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений.