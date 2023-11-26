Мир 26 ноября 2023, 05:18 «Пароль „картошка“». Украинские пограничники рассказали, как уклонисты попытались сбежать в Словакию Госпогранслужба Украины: бегущие через границу уклонисты стали изобретательнее РИА «Новости»

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Украинские мужчины, пытающие сбежать из страны от мобилизации, а также организаторы, помогающие им в этом нелегком деле, стали лучше шифроваться. Об одной из попыток побега рассказала Госпогранслужба Украины в своем Telegram-канале.

Украинские пограничники задержали пятерых уклонистов в сопровождении проводника в 200 метрах от границы. Задержанные признались, что за помощь в пересечении границы они заплатили от пяти до восьми тысяч долларов.

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По словам пограничников, организаторы переправы для конспирации давали заказчикам указания с разных номеров телефона. У них даже был пароль — «картошка», который они сообщили водителю. Планировалось, что этот человек перевезет их в Словакию, но украинские пограничники остановили побег. Теперь беглецов и их проводника привлекут к ответственности.

В ноябре украинский спортсмен Артур Билан уехал на чемпионат мира по рыбной ловле в Нидерланды и сбежал из расположения сборной. Мужчина заявил, что не хочет возвращаться на Украину и попасть под мобилизацию.