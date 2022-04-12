Пародия на Байдена и Харрис от телеканала Саудовской Аравии стала вирусной

Пародийное видео с актерами в образах президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис о саудовского телеканала MBC TV стал вирусным, благодаря журналисту Асаду Сэму Хану. Он выложил отрывок выступления на своей странице в Twitter и за несколько часов получил почти 30 тысяч репостов.

Играющие актеры высмеяли поведение Байдена и его постоянную забывчивость. В своем выступлении «американский президент» путает Испанию, Африку и Россию, забывает фамилию Путина и постоянно засыпает. Всю свою речь он строит только на подсказках Харрис. Завершается ролик тем, что «вице-президент» утаскивает заснувшего во время выступления американского лидера за кулисы.

В комментариях пользователи заявили, что юмор у авторов саудовского телеканала оказался не настолько хорошим. Американцы, в частности, предложили посмотреть на то, какие пародии на Байдена выпускают на их телевидении.