Парлмамент Гонконга начал эвакуацию из-за беспорядков
«Секретариат Законодательного собрания издал красное предупреждение в 15:55 по местному времени 1 октября. От всего персонала требуется немедленно эвакуироваться из комплекса Законодательного собрания в безопасных условиях», — сказано в заявлении руководящего органа. Его процитировало РИА «Новости».
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Ранее оператор железнодорожного транспорта Гонконга корпорация MTR объявил о закрытии 19 станций метро из-за беспорядков на улице. Об этом на своем сайте сообщила администрация подземки.
Антиправительственные акции протеста 1 октября началась во многих районах города в день 70-летия образования КНР. По данным ТАСС, протестующие кричат антиправительственные лозунги, срывают праздничные плакаты, устраивают акты вандализма.
Митингующие в спальном районе Тун Мун облили стражей порядка некой едкой жидкостью. Для разгона радикалов полиция использует слезоточивый газ и резиновые пули. Массовая демонстрация проходит в деловом центре Гонконга. Там, по некоторым оценкам, находятся около 100 тысяч человек.
Протесты проходят в Гонконге с начала июня. Они были вызваны рассмотрением закона об экстрадиции. Оппозиция собиралась 1 октября провести крупный марш протеста. Но их заявку отклонили. В итоге демонстранты устроили несогласованные митинги.