Мир 20 марта 2023, 08:20 Парламентские выборы в Казахстане прошли без нарушений ПА ОДКБ: нарушений во время парламентских выборов в Казахстане не зафиксировали

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Состоявшиеся в Казахстане выборы в парламент прошли в соответствии с национальным законодательством и международными нормами. Такое заявление сделал координатор миссии Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ), замглавы постоянной комиссии по безопасности нижней палаты парламента Белоруссии Александр Маркевич. Об этом написал ТАСС.

«Необходимо констатировать, и мы отметили это в заключении, что выборы были проведены в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными нормами, — сказал Маркевич.

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По его словам, никаких нарушений в выдаче бюллетеней, организации процесса голосования, размещения агитации и при подсчете результатов не зафиксировали. К такому выводу пришли представители ПА ОДКБ и международные группы наблюдателей.

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Досрочные выборы в нижнюю палату парламента Казахстана прошли 19 марта. По предварительным данным, партия «Аманат» оказалась на первом месте. Также голоса для прохода в парламент набрали еще пять партий.