Парламентские выборы перенесли на неопределенный срок в Гвинее

Африка без долгов — «плюс в карму» для России - Разбираемся, зачем списывать долги Черному континенту Подробнее

Сообщается, что перенос сделали по техническим причинам. Новую дату объявят после согласования всеми политическими деятелями.

Ранее на II Международном форуме «Развитие парламентаризма» в Москве депутаты из Гвинеи рассказали, что основные цели законодательного органа в их стране — это борьба с бедностью, а также терроризмом и киберпреступностью. Они отметили, что многие правовые механизмы переняли у России.