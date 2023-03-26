Мир 26 марта 2023, 10:34 Парламентские выборы начались в Туркмении ТАСС: 26 марта в Туркмении проходят парламентские выборы Gurbanguly Berdimuhamedow / Telegram

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Выборы в депутаты парламента (меджлиса) седьмого созыва проходят в Туркмении сегодня, 26 марта. Об этом сообщил ТАСС.

Также жители этой страны голосуют за кандидатов в члены народных советов областей, районов, городов и местного самоуправления.

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Сами выборы стартовали в 07:00 по местному времени (05:00 по Москве). На всей территории Туркмении открыты 2602 участка для голосования. Они закроются в 19:00 по местному времени.

После этого сотрудники местного ЦИК приступят к подсчету голосов. Предварительные итоги огласят уже в понедельник, 27 марта. Финальный результат обнародуют не позднее семи дней после выборов.

В текущих парламентских выборах в Туркмении участвуют все три политические партии страны: Демократическая, Аграрная, а также Партия промышленников и предпринимателей Туркмении. Кроме того, к голосованию допустили и инициативные группы граждан.

Среди кандидатов на место депутата меджлиса жители Туркмении выберут 125 человек. При этом число зарегистрированных кандидатов составляет 258 человек.