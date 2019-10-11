  • Парламентские партии Туниса погрузились в кризис после выборов

    11 октября 2019, 14:46

    Алена Макаренко

    Результаты парламентских выборов в Тунисе говорят о необходимости создания коалиции между партиями для достижения парламентского большинства. Иначе не получится сформировать новое правительство. Об этом сообщило РИА ФАН.
    Парламентские партии Туниса погрузились в кризис после выборов

    Консервативная происламская партия «Ан-Нахда» показала лучшие результаты на парламентских выборах и обеспечила себе 52 депутатских мандата в парламенте страны.

    Формировать правительство поручают партии, победившей на выборах. Однако в данном случае «Ан-Ханда» не получила достаточное количество голосов для формирования правящей коалиции в одиночку.

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    Именно поэтому пока что нельзя сформировать новое правительство. Тем не менее, глава «Ан-Нахды» Рашед Ганнуши отказался объединяться с партией «Сердце Туниса», которая расположилась на второй строчке.

    «Аль-Карама» заняла четвертое место, ее лидер не против образовать коалицию с «Ан-Нахдой» для формирования правительства. А вот Демократическая партия, которая расположилась на третьей строчке, отказалась от коалиции с «Ан-Нахдой».