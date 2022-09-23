Парламентская оппозиция Молдавии не добилась отставки правительства | 360°

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Парламентская оппозиция Молдавии не добилась отставки правительства

Вице-спикер парламента Молдавии Попшой: оппозиция не добилась отставки правительства

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Вотум недоверия правительству премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы набрал всего 30 голосов при необходимом минимуме в 51 голос, заявил вице-спикер парламента Михай Попшой. Его слова привело РИА «Новости».

Парламентская оппозиция, в которую вошли коммунисты и социалисты, в середине сентября зарегистрировала проект вотума недоверия. Авторы документа утверждают, что нынешнее правительство не справляется со своими обязанностями на фоне глубокого кризиса и бюджетного дефицита. Однако их инициатива не нашла поддержки.

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«Инициатива вотума доверия не набрала необходимого количества голосов, вотум провалился. Правительство сохраняет поддержку парламента», — заявил Попшой на заседании парламента.

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Массовые пикеты начались в Молдавии еще весной. Протестующие недовольны инфляцией в стране, к ней добавилась проблема с нехваткой энергоресурсов. Кроме того, пикетчики требуют, чтобы правительство провело переговоры с Россией о более выгодных ценах на голубое топливо.

С аналогичными сложностями столкнулась вся Европа. Однако в Финляндии не могут отказаться от российского газа из-за прописанного в контракте правила «бери или плати».

Молдавия

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