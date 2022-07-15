Парламентарий Кравченко высказался о желании Казахстана принять иностранный бизнес из РФ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о желании принять иностранный бизнес, который покинул Россию. Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко прокомментировал такое заявление. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Эксперт заявил, что подобная практика встречается довольно часто. По его словам, такое решение благоприятно скажется как на России, так и на Казахстане, потому что экономические системы связаны между собой.

«Развитие любой из экономик нашего союза позитивно сказывается на всех остальных участниках», — подчеркнул политик.