Мир 09 февраля 2023, 14:37 Парламентарий Ананских оценил соглашение России и Китая о поставках газа по дальневосточному маршруту

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Подписание межправительственного соглашения между Россией и Китаем о поставках газа по дальневосточному маршруту говорит о том, что КНР нуждается в дешевых энергоресурсах. Об этом RT сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

По его словам, сотрудничество между Россией и Китаем в энергетической сфере будет продолжаться.

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«Китайский рынок действительно огромный, Китай развивается как экономическая держава. И, конечно же, им для дальнейшего развития нужны дешевые энергоресурсы, в чем Россия может содействовать, поставляя ресурсы на их рынок», — сказал Ананских.

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Ранее Россия и Китай подписали соглашение о поставках газа по дальневосточному маршруту.

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