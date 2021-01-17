Вооруженные американцы пришли к зданию парламента в Мичигане

Десятки вооруженных американцев пришли к зданию парламента Мичигана в Ленсинге. Правила этого штата разрешают владеть оружием.

Об этом сообщил телеканал MSNBC. Он уточнил, что к парламенту съехалось множество журналистов. При этом американцы ходят перед камерами, демонстративно размахивая стрелковым оружием — по правилам штата, они могут его иметь.

Правоохранители оцепили периметр вокруг парламента, однако прохожие могут без проблем попасть на лужайку, которая находится рядом. Недалеко от нее дежурят сотрудники национальной гвардии, которые прибыли на место на броневиках и джипах. Кроме того, в небе патрулируют вертолеты. Однако сейчас обстановка спокойная, журналисты и протестующие мирно гуляют по лужайке.