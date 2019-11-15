Парламент Венеции оказался под водой

Многие скептически относятся к всевозможным знакам и приметам, но парламент Венеции столкнулся с ними на деле. Региональные власти не стали принимать поправки к закону о борьбе с изменением климата и через несколько минут спасались от воды. Здание впервые в истории затопило.

О случившемся рассказал в Facebook зампредседателя комитета по окружающей среде Андреа Занони. Он опубликовал кадры, на которых видны столы и стулья, утопающие в воде.

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По словам Занони, заседание проходило 12 ноября во дворце Ферро Фини, который находится на Большом канале Венеции. Когда парламентарии начали обсуждать бюджет на 2020 год, в помещение стала пребывать вода.

«Вся мебель, ковры, стулья и многие электроприборы, такие как розетки уходили под воду. Прилив, который 12 ноября достиг 187 сантиметров, связан, помимо прочего, с изменением климата и глобальным потеплением. По иронии судьбы конференц-зал был затоплен через две минуты после того, как <…> отклонили наши поправки, направленные на борьбу с изменением климата», — написал он.

В частности парламент отклонил такие поправки, как замена дизельных автобусов на «более эффективные и менее загрязняющие», утилизации печей, загрязняющих воздух, и снижение количества пластика.

Интересно заметить, что сильнейшее наводнение в Венеции не нанесло значительного ущерба собору Святого Марка. При этом уровень воды с нем достигал 120 сантиметров.

«Крипта Сан-Марко снова погружена в воду. Мы проводим оценку ущерба, к счастью, непоправимого нет. Но для всей церкви понадобятся структурные вмешательства», — цитирует заявление министра культуры Италии Дарио Франческини РИА «Новости».

Рекордное наводнение накрыло Венецию 12 ноября. Уровень воды в городе поднялся до 187 сантиметров, из-за чего большинство зданий оказались затоплены. Жертвами разлива рек стали два человека.