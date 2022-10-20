Парламент Великобритании решил заняться борьбой с «дезинформацией» России на Западных Балканах | 360°

20 октября 2022, 07:41
Парламент Великобритании решил заняться борьбой с «дезинформацией» России на Западных Балканах
Член палаты общин Британии Даути призвал бороться с «дезинформацией» России на Балканах
В Великобритании подняли вопрос касательно мер, принимаемых правительством для противодействия «дезинформации» России на Западных Балканах. С обращением по данному вопросу член палаты общин Стивен Даути обратился к министру иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании Джеймсу Клеверли, сообщили в RT.
В ответ член палаты общин, государственный министр Лео Дохерти заявил, что Великобритания находится в авангарде международных усилий по противодействию «российскому влиянию» на Западных Балканах. Он напомнил, что недавно Великобритания поддержала отправку военного эксперта по борьбе с «дезинформацией» для поддержки усилий штаб-квартиры НАТО в Сараево.
Реклама
«Мы помогаем укреплять устойчивость региона в таких областях, как кибербезопасность, наращивание оборонного потенциала и противодействие дезинформации», — сказал Дохерти.
Реклама
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов рассказал, зачем Евросоюз хочет выделить средства Западным Балканам. По его словам, ЕС не устраивает, что в регионе выступают за нормализацию отношений с Россией.
Великобритания
Россия
НАТО
Реклама
Реклама