Парламент Великобритании проголосовал за новую отсрочку Brexit

Депутат Летвин отметил, что он полностью поддерживает все пункты сделки, которой добился премьер Джонсон. При этом он пояснил, что консерваторы уже после одобрения соглашения о сделке могут отклонить проект о выходе из ЕС, тогда выход Великобритании пройдет вообще без каких-либо обязательств со стороны Брюсселя.

Для решения этого вопроса он и предложил в своей поправке обязать Джонсона попросить о новой отсрочке у Евросоюза.

Британский парламент впервые за 37 лет собрался в субботу. На повестке — судьба Brexit Подробнее

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что никаких отсрочек больше не будет. Закон о выходе страны из Евросоюза внесут на рассмотрение на следующей неделе. Установленные сроки позволят завершить все формальности до 31 октября, когда Brexit должен официально завершиться.

Однако сопротивление британский премьер встретил от оппозиции. Джереми Корбин заявил, что отсрочки теперь требует закон, потому что окончательное решение до конца этого дня принять не удастся. Спикер палаты общин отказался принуждать Джонсона к отсрочке. Премьер-министр ушел из парламента.

О том, что Борису Джонсону удалось договориться с Брюсселем стало известно 17 октября. Председатель Европейского совета Дональд Туск подтвердил, что Великобритания останется в составе ЕС только до конца октября. При этом он уточнил, что если королевству все же понадобиться еще одна отсрочка, то этот вопрос обязательно рассмотрят.

Борису Джонсону удалось решить главный спорный момент с таможенным пространством ЕС. Покидая Союз Великобритания оставляет за собой право свободно заключать торговые соглашения с другими странами. Решен также и «североирландский вопрос». По соглашению, которое предложил британский премьер Великобритания, за исключением Северной Ирландии выйдет из таможенного пространства ЕС.

На британской части острова будет действовать особый режим. Товары из остальной Британии обложат таможенной пошлиной, но если получатель докажет, что они не попадут на территорию ЕС, а именно в Ирландию, то деньги ему вернут. В остальном Северная Ирландия сохранит все потребительские стандарты и правила регулирования, которые действуют в ЕС сейчас.