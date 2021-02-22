Парламент утвердил новое правительство Грузии

Парламент Грузии утвердил состав нового правительства во главе с Ираклием Гарибашвили. Это потребовалось после отставки премьер-министра Георгия Гахарии.

В кабмине поменялись два министра. Миноборны возглавил Джуаншер Бурчуладзе (до этого ведомством руководил Гарибашвили). Во главе министерства регионального развития стал Ираклий Карселадзе.

На пленарном заседании парламента за новое правительство проголосовали 89 депутатов, двое высказались против, сообщил грузинский Первый канал.

Гахария ушел в отставку из-за ареста лидера оппозиционного Единого национального движения Ники Мелии, которого ранее лишили депутатского иммунитета. Мелию обвиняют в организации попытки штурма здания парламента в 2019 году.

Правительство состоит из членов правящей партии «Грузинская мечта». Гарибашвили уже заявил, что считает случай с Мелией «обычным криминалом».

Также он отверг любые переговоры с оппозицией, призывающей к досрочным парламентским выборам. Вместо этого премьер призвал оппозиционеров «отмежеваться от насилия и шантажа», идущих от экс-президента Михаила Саакашвили.