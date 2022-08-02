Парламент Турции выступит против греческого лобби при покупке истребителей у США

Турецкие власти опасаются влияния греческого лобби при заключении сделки о покупке американских истребителей F-16. Этот вопрос парламент Турции поднимет на переговорах с конгрессом США 15 августа, сообщил телеканал TRT Haber.

«Делегация Великого национального собрания Турции проведет переговоры в конгрессе США против провокационных действий и инициатив греческого лобби», — сообщил автор статьи.

На четвертой по счету встрече чиновники также обсудят технические вопросы, детали закупки и модернизации американских истребителей.

Турция запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов для модернизации аналогичных самолетов, которые уже состоят на вооружении, сообщили «Известия». Их покупку начали обсуждать после того, как Турцию исключили из программы по созданию истребителей F-35 последнего поколения из-за закупки российских С-400. Греция возражает против сделки.

F-16 — американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения.