Мир 23 декабря 2022, 22:29 Парламент США одобрил госбюджет на сумму $1,7 трлн на 2023 год Палата представителей США одобрила проект бюджета на 2023 год на сумму $1,7 трлн РИА «Новости»

Читать 360tv в

Проект федерального бюджета США получил одобрение обеих палат парламента. Вслед за Сенатом документ, предусматривающий расходы на 1,7 триллиона долларов, приняли в Палате Представителей. Как сообщил телеканал CNN, законодатели провели документ быстро, чтобы избежать блокировки работы правительства. Пятница, 23 декабря стала последним днем для проведения законопроекта через парламент. Теперь его должен подписать президент США Джо Байден.

Расходы бюджета на не связанные с обороной внутренние программы составили 772,5 миллиарда долларов, и еще 859 миллиардов долларов получат правительственные организации, связанные с защитой страны.

Реклама

Также в государственном бюджете предусмотрены 45 миллиардов долларов экстренной помощи для Украины и союзников по НАТО и около 40 миллиардов на ликвидацию стихийных бедствий.

Реклама

В проекте бюджета также предусмотрели поправку в закон о подсчете голосов на президентских выборах от 1887 года. Это первый ответ законодателей на действия бывшего президента США Дональда Трампа, который требовал пересмотра результатов голосования после поражения в 2020 году.

Среди других пунктов также упрощение для американцев системы пенсионного накопления и меры по запрету социальной сети TikTok на гаджетах членов правительства.

Законопроект опубликовали минувшей ночью, поэтому часть законодателей и избирателей не смогла изучить документ, включающий себя более 4000 тысяч страниц до одобрения его в Конгрессе. Лидер республиканской партии в Палате Представителей Кевин Маккарти раскритиковал подобное поведение правительства и призвал бойкотировать законопроект. Но большинством голосов законопроект о бюджете получил одобрение.